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У Сумській області під час завантаження військової техніки  загинув військовослужбовець

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Вівторок 28 вересня 2021 08:32
У Сумській області під час завантаження військової техніки  загинув військовослужбовець Фото: у Сумській області загинув військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Сумській області 27 вересня загинув військовослужбовець. Він отримав травми, не сумісні з життям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кролевецьку міську раду.

Старший солдат В’ячеслав Квокша загинув під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону ( В/Ч А1476 ). Він опинився між двома транспортними засобами та отримав травми, не сумісні з життям.

На даний час обставини смерті з’ясовуються.

В’ячеслав Квокша 1996 року народження. Проживав разом з батьками у селі Буйвалове. У 2017 році призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.

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