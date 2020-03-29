У Сумській області зросла кількість хворих на COVID-19

У Сумській області лабораторно підтвердили новий випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє Сумська обласна державна адміністрація (ОДА) на сторінці в Facebook.

За даними ОДА, хворобу діагностували у 39-річного чоловіка з Охтирки, який 15 березня повернувся з-за кордону та перебував під наглядом сімейного лікаря.

"28 березня, після того як у нього з’явилися симптоми захворювання ГРВІ, чоловік звернувся до лікарні. Проведений тест ПЛР дав позитивний результат на COVID-19", - розповіли в ОДА.

Зазначається, що зараз хворий чоловік перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів, його стан задовільний. Також визначається коло осіб, які могли з ним контактувати.

"Всього станом на 29 березня у Сумській області підтверджено 6 випадків захворювань на COVID-19: 3 - у Конотопському районі, один з яких летальний, 2 - у місті Суми, 1 - у місті Охтирка. Стан усіх хворих стабільний, захворювання наразі проходить без ускладнень", - додали в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах виконком міської ради заборонив жителям міста та громади виходити на вулицю без нагальної потреби під час карантину. Дітям до 14 років заборонили перебувати за межами будинку без супроводу дорослих.

Додамо, станом на 28 березня у Сумській області було лабораторно підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом. Один з випадків - летальний. Від коронавірусу померла жителька Конотопського району.