ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Сумській області впав легкомоторний літак, пілот загинув

Автор: Максим Зайченко

У суботу вранці, 12 вересня, в полі біля села Дяківка у Сумській області виявили легкомоторний літак, який зазнав аварії. Обставини авіакатастрофи поки невідомі.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники отримали інформацію про інцидент о 08:10 ранку. На місці вони з'ясували, що впав легкомоторний літак, який попередньо ідентифікований як Х-32 "Бекас". Пілот повітряного судна загинув, інших постраждалих не виявили.

"На місці падіння літака працює мобільно-оперативна. Залучено 14 осіб особового складу та 4 одиниці техніки. Обставини надзвичайної події з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області розбився дельтаплан. В результаті загинув пілот літального транспорту.

Також РБК-Україна писало, що в середині липня у Київській області впав легкомоторний літак, в салоні знаходилися дві людини, вони не постраждали.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України авиакатастрофаСумская область