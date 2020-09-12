У Сумській області впав легкомоторний літак, пілот загинув

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

У суботу вранці, 12 вересня, в полі біля села Дяківка у Сумській області виявили легкомоторний літак, який зазнав аварії. Обставини авіакатастрофи поки невідомі.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники отримали інформацію про інцидент о 08:10 ранку. На місці вони з'ясували, що впав легкомоторний літак, який попередньо ідентифікований як Х-32 "Бекас". Пілот повітряного судна загинув, інших постраждалих не виявили.

"На місці падіння літака працює мобільно-оперативна. Залучено 14 осіб особового складу та 4 одиниці техніки. Обставини надзвичайної події з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області розбився дельтаплан. В результаті загинув пілот літального транспорту.

Також РБК-Україна писало, що в середині липня у Київській області впав легкомоторний літак, в салоні знаходилися дві людини, вони не постраждали.