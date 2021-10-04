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У Сумській області вкрали 2,7 млн гривень, виділених на боротьбу з COVID

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Сумська область, Понеділок 04 жовтня 2021 10:44
У Сумській області вкрали 2,7 млн гривень, виділених на боротьбу з COVID Фото: викрадення коштів з COVID-фонду виявили в Сумській області (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України (СБУ) викрила в Сумській області схему розкрадання коштів, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу. Внаслідок чого було привласнено 2,7 млн гривень держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-цетр СБУ.

За інформацією правоохоронців, кошти розкрадалися на будівництві відділення для прийому хворих на COVID-19 та ремонті трьох амбулаторій.

Так, у жовтні 2020 року полтавська комерційна структура перемогла у відповідному тендері і мала одразу розпочати роботи, щоб на початку 2021 року новозбудоване відділення вже приймало хворих.

Однак, встановлено, що організатори схеми систематично вносили неправдиві дані в бухгалтерські документи про начебто придбання будівельних матеріалів, крім того більшість робіт так і не були виконані.

Як свідчать підрахунки податківців та Держаудитслужби, внаслідок таких дій було привласнено 2,7 млн грн з державного Фонду боротьби з пандемією COVID-19.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

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Сумская область Служба безпеки України
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