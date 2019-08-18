У Сумській області відвідувач влаштував стрілянину в кафе

В Охтирці Сумської області чоловік влаштував стрілянину в кафе, в результаті інциденту є потерпілий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.

Повідомляється, що інцидент стався вночі в одному з кафе Охтирки. За даними поліції, між відвідувачами виник конфлікт, в ході якого один з них дістав пістолет і зробив кілька пострілів. В результаті одна з куль потрапила в його опонента, а порушник зник з місця злочину на автомобілі, однак поліція оперативно затримала його.

"Правопорушником виявився 24-річний житель Києва. Він приїхав до Охтирки провідати батьків. За кермом чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, за що поліцейськими було складено відповідний адміністративний протокол. У нього вилучили травматичний пістолет і доставили у відділ поліції", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що потерпілому надали необхідну допомогу. За фактом стрілянини порушено кримінальне провадження, інцидент кваліфікували як хуліганство.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на території дитячо-юнацької спортивної школи сталася стрілянина. За даними поліції, чоловік стріляв у бік людей, які стояли поруч.

До цього в Полтаві біля одного із закладів харчування невідомий зробив кілька пострілів в охоронця.