У Сумській області дівчинка підхопила коронавірус на дитячому майданчику

У Шостці Сумської області підтвердили захворювання коронавірусом у 12-річної дівчинки. Про це повідомив мер Шостки Микола Нога Facebook.

За його словами, дитина проводила час на вулиці з 9-річною подругою, у якої також раніше був підтверджений COVID-19.

"Сумський обласний лабораторний центр підтвердив захворювання коронавірусом 12-річної дівчини з Шостки. Вона гуляла на дитячому майданчику (вул. Робоча) спільно з 9-річною подружкою, захворювання якої підтверджено раніше", - написав мер Шостки.

Також він зазначив, що на даний момент в місті виявлено 7 випадків захворювань. Список контактних осіб становить більше 50 чоловік.

Зазначимо, станом на ранок 10 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 2203 осіб. За добу померло 12 осіб. Всього з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у країні становить 69.

При цьому в Сумській області було підтверджено 63 випадки коронавірусу. Найбільша кількість інфікованих в Україні зафіксовано в Чернівецькій області - 366 випадків. В одній області - Миколаївської, не було жодного випадку COVID-19.