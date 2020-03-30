У Сумській області підтвердили ще три випадки коронавірусу

У понеділок, 30 березня, у Сумській області лабораторно підтверджено ще три випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласний штаб для боротьби з коронавірусом.

Наголошується, що всі троє інфікованих - жінки у віці 59, 61 і 63 роки з села Козацьке Конотопського району.

"Вони перебувають у лікарні, їм надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що станом на 30 березня у Сумській області підтверджено дев'ять випадків захворювань COVID-19: 6 в Конотопському районі, один з яких летальний, два - в місті Суми, один - в місті Охтирка. Стан хворих оцінюється як стабільний.

"У лікарні знаходяться п'ять хворих, три людини на самоізоляції. З усіх зареєстрованих хворих три людини повернулися з-за кордону (2 - Суми, 1 - Охтирка)", - йдеться в повідомленні.

Всього в Сумському обласному лабораторному центрі з початку пандемії було зареєстровано 50 підозр. Зараз опрацьовується 14. Інші підозр зняті.

Нагадаємо, в Сумах виконком міської ради заборонив жителям міста і громади виходити на вулицю без крайньої потреби під час карантину. Дітям до 14 років заборонили перебувати поза межами дому без супроводу дорослих.