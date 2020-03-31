У Сумській області підтвердили 7 нових випадків коронавірусу

В Сумській області лабораторно підтвердили ще сім випадків коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні Сумського обласного лабораторного центру.

Таким чином, станом на 9:00 31 березня, кількість зафіксованих випадків COVID-19 в Сумській області зросла до 17:

Конотопський район - 9;

Кролевецький район - 1;

Суми - 3;

Охтирка - 4.

Також 9 осіб в Сумській області перебуває з підозрою на коронавірус - 5 в Сумах, 2 в Сумському районі, та по 1 у Білопільському районі та Шостці.

Зазначимо, станом на ранок 31 березня в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про 549 підтверджених випадках коронавірусу в Україні. З них 69 були підтверджені за останню добу.

При цьому найбільша кількість випадків COVID-19 було підтверджено в Києві - 107. У Сумській області були підтверджені 10 захворювань, 1 людина померла.

Раніше РБК-Україна писало, що для подолання поширення коронавірусу США надали Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн доларів. Фінансування США допоможе ряду структур в Україні для подолання эпидемии COVID-19.