RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумській області окупанти вбили понад 100 цивільних мешканців, - голова ОВА

Обстріли у Сумській області (t me u_now)
Автор: Тетяна Самарук

У Сумській області російські окупанти вбили понад 100 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького на брифінгу.

За його словами, значна кількість людей вважаються зникли безвісти, їх зараз розшукують. До того ж є люди, які знаходяться в полоні.

"Загинуло більше 100 мирних мешканців, але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, бо знаходять тіла - зі зв’язаними руками, зі слідами катувань, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах і трасах, в лісах знайдені розстріляні машини, а що сталось з людьми з цих машин достеменно невідомо", - сказав він.

Живицький також зазначив, що у лікарнях багато поранених, також багато поранених містян в лікарнях сусідніх областей.

"Дуже серйозна психологічна травма у тих, хто переніс окупацію, у людей, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки. Окупанти обстрілювали все навколо, стріляли з танків, автоматів, гранатометів по мирних мешканцях, по старих людях з дітьми. Наші люди на болотах ховались, на сільгосппідприємствах, у силосних ямах. Це був терор і жах, який чинили росіяни у нас в регіоні", - додав Дмитро Живицький.

Раніше ми повідомляли, що Україна звільнила з російського полону подружжя з Сумської області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 49-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область