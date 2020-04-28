У Сумській області жителі одного з сіл вилікувались від коронавірусу

У селі Козацькому Конотопського району Сумської області, немає людей, у яких би було підтверджено зараження коронавірусної інфекції. Про це на брифінгу повідомив заступник директора Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Раніше у селі Козацькому було зафіксовано найбільшу кількість випадків коронавірусу в області - 19. Однак, наразі там немає людей, у яких би було підтверджено хворобу. Так, від вірусу в селі померли двоє людей, а решта інфікованих одужали.

"На сьогодні ми можемо говорити про те, що в Козацькому у нас немає людей, у яких би було підтверджено захворювання на COVID-19. Але це не означає, що там не треба проводити певні обмежувальні заходи. І це не говорить про те, що не буде повторного зараження - ми не можемо цього гарантувати", - заявив Мацюк.

З метою недопущення поширення інфекції з 7 квітня було обмежено в’їзд та виїзд із Козацького.

Наразі у Сумській області зареєстровано 95 офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них 4 летальні, 54 людини вилікувалися, з них 6 – у Конотопському районі - за останню добу.

Нагадаємо, У Чернівецькій області 51 пацієнт з коронавірусом або підозрою на COVID-19 знаходиться у важкому стані.