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У Сумській області виявили COVID у закладах освіти, де недостатньо вакцинованих

Автор: Сергій Пишкін

В Сумській області виявили коронавірус в навчальних закладах, що не вакцинували більше ніж 80% своїх працівників. Станом на сьогодні, 48 класів пішли на самоізоляцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу сумської ОДА.

"Наразі два заклади освіти не мають права працювати в умовах "жовтої зони" у звичайному режимі. Адже у цих закладах сьогодні виявлено COVID-19, тож їх колективи сьогодні проходять тестування", - заявила директор обласного Департаменту освіти і науки Вікторія Гробова.

Зазначається, що за вихідні в Сумській області вакцинувалися лише 1050 освітян.
Зокрема, станом на сьогодні 48 класів були змушені самоізолюватися через поширення коронавірусу.

Голова ОДА Дмитро Живицький додав, що ситуація навколо коронавірусу в закладах освіти області була очікуваною.

"Ось чому треба було вчасно щеплюватися, щоб не хворіти", - відзначив Живицький.

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КоронавірусСумская областьВакцинація