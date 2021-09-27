У Сумській області виявили COVID у закладах освіти, де недостатньо вакцинованих

"Наразі два заклади освіти не мають права працювати в умовах "жовтої зони" у звичайному режимі. Адже у цих закладах сьогодні виявлено COVID-19, тож їх колективи сьогодні проходять тестування", - заявила директор обласного Департаменту освіти і науки Вікторія Гробова.

Зазначається, що за вихідні в Сумській області вакцинувалися лише 1050 освітян.

Зокрема, станом на сьогодні 48 класів були змушені самоізолюватися через поширення коронавірусу.

Голова ОДА Дмитро Живицький додав, що ситуація навколо коронавірусу в закладах освіти області була очікуваною.

"Ось чому треба було вчасно щеплюватися, щоб не хворіти", - відзначив Живицький.