RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумській області знеструмлені 73 населені пункти

Фото: у Сумській області частково відсутнє світло (t.me/u_now)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області станом на 23 березня знеструмлені 73 населені пункти. Без електроенергії залишилися майже 19 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Зазначається, що складна ситуація у місті Охтирка. Там повністю зруйнована ТЕЦ, тому тепло відсутнє. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.

У місті Тростянець в результаті обстрілів пошкоджений газопровід. Електроенергія відсутня.

В інших населених пунктах комунальні послуги надаються у штатному режимі.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по місту Лозова в Харківській області. В результаті загинув чоловік, ще 9 людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниСумская область