У Сумській області знеструмлені 73 населені пункти

У Сумській області станом на 23 березня знеструмлені 73 населені пункти. Без електроенергії залишилися майже 19 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького .

Зазначається, що складна ситуація у місті Охтирка. Там повністю зруйнована ТЕЦ, тому тепло відсутнє. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.

У місті Тростянець в результаті обстрілів пошкоджений газопровід. Електроенергія відсутня.

В інших населених пунктах комунальні послуги надаються у штатному режимі.