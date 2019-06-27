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У Сумській області напали на екс-мера Конотопа

Новини » Надзвичайні події    27.06.2019 - 10:02
У Сумській області напали на екс-мера Конотопа
Фото: Артем Семеніхін (facebook com artem semenihin)

Артем Семеніхін також висунув свою кандидатуру у народні депутати

У Сумській області напали на екс-мера Конотопа та кандидата у народні депутати Артема Семеніхіна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

На Семеніхіна напали, коли він повертався до дому.  Поліція кваліфікувала подію як "замах на вбивство" і відкрила кримінальне провадження.

"Невідомі напали на нього і спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до лікарні. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні", - написали у прес-службі поліції.

У Сумській області напали на екс-мера Конотопа

Фото: Артем Семеніхін після побиття (facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно у Генеральній прокуратурі України роз'яснили вироки п'ятьом підозрюваним у нападі на громадську активістку Катерину Гандзюк. Суд засудив Сергія Торбіна до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчук суд дав шість років в'язниці, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки.

РБК-Україна писало, що в кінці травня суд пом'якшив міру запобіжного заходу Мангеру, підозрюваному у замовленні вбивства Гандзюк, і дозволив пересуватися в межах Херсонської області без дозволу слідства.

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