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По Сумській області з початку доби "прилетіло" вже понад 10 російських снарядів

Фото: ро Сумській області з початку доби "прилетіло" вже понад 10 російських снарядів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області. З початку доби зафіксовано 18 "прильотів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ".

Близько о 5 ранку спостерігачі зафіксували 7 вибухів зі сторони Росії в напрямку Середина-Буда. Згідно з попередніми даними, окупанти застосували міномети калібру 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Вже о 6 ранку було зафіксовано ще 8 "прильотів" в напрямку того ж самого населеного пункту.

"Загиблих та поранених серед місцевого населення немає. Інформація по пошкодженню цивільної інфраструктури уточнюється", - пише пресслужба командування.

Як відзначають у ДПСУ, ще 3 "прильоти" пролунали о 8 ранку. Окупанти відкрили вогонь по околицях села, яке розташоване неподалік від межі Сумської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ніч на 25 травня окупанти завдали ракетного удару по Краснопіллю Сумської області, внаслідок чого пів селища залишилося без світла.

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