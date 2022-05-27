ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

По Сумській області з початку доби "прилетіло" вже понад 10 російських снарядів

Новость на русском →
П'ятниця 27 травня 2022 12:17
По Сумській області з початку доби "прилетіло" вже понад 10 російських снарядів Фото: ро Сумській області з початку доби "прилетіло" вже понад 10 російських снарядів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області. З початку доби зафіксовано 18 "прильотів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ".

Близько о 5 ранку спостерігачі зафіксували 7 вибухів зі сторони Росії в напрямку Середина-Буда. Згідно з попередніми даними, окупанти застосували міномети калібру 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Вже о 6 ранку було зафіксовано ще 8 "прильотів" в напрямку того ж самого населеного пункту.

"Загиблих та поранених серед місцевого населення немає. Інформація по пошкодженню цивільної інфраструктури уточнюється", - пише пресслужба командування.

Як відзначають у ДПСУ, ще 3 "прильоти" пролунали о 8 ранку. Окупанти відкрили вогонь по околицях села, яке розташоване неподалік від межі Сумської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ніч на 25 травня окупанти завдали ракетного удару по Краснопіллю Сумської області, внаслідок чого пів селища залишилося без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Сумская область Російська Федерація
NEWS
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
Данілов розповів, як до захисників "Азовсталі" ставляться в полоні
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу