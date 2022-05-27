По Сумській області з початку доби "прилетіло" вже понад 10 російських снарядів
Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області. З початку доби зафіксовано 18 "прильотів".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ".
Близько о 5 ранку спостерігачі зафіксували 7 вибухів зі сторони Росії в напрямку Середина-Буда. Згідно з попередніми даними, окупанти застосували міномети калібру 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає.
Вже о 6 ранку було зафіксовано ще 8 "прильотів" в напрямку того ж самого населеного пункту.
"Загиблих та поранених серед місцевого населення немає. Інформація по пошкодженню цивільної інфраструктури уточнюється", - пише пресслужба командування.
Як відзначають у ДПСУ, ще 3 "прильоти" пролунали о 8 ранку. Окупанти відкрили вогонь по околицях села, яке розташоване неподалік від межі Сумської та Чернігівської областей.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ніч на 25 травня окупанти завдали ракетного удару по Краснопіллю Сумської області, внаслідок чого пів селища залишилося без світла.
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