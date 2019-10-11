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У Сумській області чоловік влаштував стрілянину в гральному закладі

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 15:00
У Сумській області чоловік влаштував стрілянину в гральному закладі
Фото: зал ігрових автоматів, де чоловік влаштував стрілянину (su.npu.gov.ua)

За словами чоловіка, він почав стріляти через ревнощі

Чоловік влаштував стрілянину в залі ігрових автоматів в результаті бійки між відвідувачами закладу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції Сумської області.

Як зазначається, спочатку стрілець влаштував бійку з іншими відвідувачами закладу, а потім повернувся на місце зі зброєю в руках і почав стріляти в стелю. Працівники залу розповіли, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

Працівники ігрового залу подзвонили в поліцію. Після прибуття правоохоронців, чоловіка вже не було на місці. Поліцейські оголосили план розшуку зловмисника. Через якийсь час його вдалося затримати у власній квартирі. Ним виявився 43-річний місцевий житель.

"За його словами, будучи напідпитку він вирішив провідати свою знайому, яка працює в одному із закладів міста. Там побачив, як дівчина спілкується з незнайомими чоловіками, і це йому дуже не сподобалося. Він зробив незнайомцям зауваження, а потім між ними розгорівся конфлікт, який переріс у бійку. Як йшов додому за рушницею і повертався до клубу - не пам'ятає. Каже, що виною його "амнезії" стали побої і стара травма голови", - йдеться в повідомленні поліції.

Фото з місця події (su.npu.gov.ua)

Чоловіка затримали і відкрили проти нього кримінальну виробництво за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі у разі доказу провини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області масово отруїлися учні профучилища. Протягом дня вони вживали їжу в їдальні навчального закладу.

Раніше РБК-Україна писало, що в одному з рівненських райвідділів поліцейський застрелився. Він здійснив постріл з табельної зброї.

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