У Сумській області лабораторно підтвердили 5 випадків COVID-19

У Сумській області станом на 27 березня лабораторно підтвердили 5 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну державну адміністрацію (ОДА).

За даними ОДА, коронавірус лабораторно підтвердили у померлої мешканки Конотопського району, а також у 2 осіб, які контактували з нею. Наразі контактні особи, які також є жителями Конотопського району, перебувають на самоізоляції.

Ще два випадки коронавірусу підтвердили у Сумах. Одна хвора особа госпіталізована до обласної інфекційної клінічної лікарні, інша - на самоізоляції.

"Чотири особи у стабільному стані, захворювання наразі без ускладнень", - зазначили в ОДА.

Крім того, зараження коронавірусом в Сумській області підозрюють у 11 осіб, з них 8 - на самоізоляції та 3 - у закладах охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше мер Конотопу Артем Семеніхін повідомляв, що у жительки Конотопського району два експрес-тести на коронавірус дали позитивний результат. Однак в той же день стало відомо, що жінка померла в лікарні Конотопа. Аналізи жінки відправили в лабораторію для встановлення діагнозу.

Крім того, в той же день у Сумській ОДА заявляли про лабораторне підтвердження першого випадку коронавірусу в області. Захворювання діагностували у Сумах. Хвору коронавірусом особу госпіталізували в спеціалізований медичний заклад.