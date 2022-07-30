У Сумській області вантажівка наїхала на 11 мін, водій загинув на місці

В Охтирському районі Сумської області водій вантажівки наїхав на 11 мін. Внаслідок вибуху мирний житель загинув на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Він розповів, що за минулу добу від мін постраждали четверо людей, ще один загинув.
Нагадаємо, у Коблево (Миколаївська область) на міні підірвалися дві людини. Вони купалися в морі.
Також раніше у Дніпропетровській області на міні підірвався комбайнер.
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