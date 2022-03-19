У Сумській області 28 300 абонентів залишаються без електроенергії: де найважча ситуація

У Сумській області станом на ранок 19 березня без електроенергії залишаються 28 300 абонентів. Наразі найважча ситуація в Охтирці та Тростянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького .

Зазначається, що в місті Охтирка повністю зруйновані ТЕЦ та електропідстанція. Через це у населеному пункті відсутнє тепло. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями.

В Тростянці наразі відсутній зв'язок. Проте раніше було відомо, що у місті спостерігалися проблеми з комунальними комунікаціями.

У Шосткинському районі спостерігаються перебої в електропостачанні.