В Сумском ТЦК сделали заявление по поводу смерти мужчины после драки с военным

По данным ТЦК, пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение каретой скорой помощи, которую вызвала дежурная смена.

"Факт драки был зафиксирован полицией Сумской области, о чем было размещено информационное сообщение на официальном Telegram-канале областного управления национальной полиции. Продолжается следствие"

Личный состав Сумского областного ТЦК и СП рассказал, что всесторонне способствует следствию и помогает полицейским, которые работают над установлением всех обстоятельств происшествия.

"Все видеоматериалы с камер наблюдения предоставлены правоохранительным органам", - отметили военные.