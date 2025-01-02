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В Сумском ТЦК сделали заявление по поводу смерти мужчины после драки с военным

Фото: в Сумском ТЦК сделали заявление о смерти мужчины после драки с военным (facebook.com SumTCK)
Автор: Карина Левицкая

Накануне нового года на территории Сумского городского ТЦК и СП произошел конфликт между двумя мужчинами, которые не являются сотрудниками учреждения. В результате инцидента один из них нанес другому телесные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

По данным ТЦК, пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение каретой скорой помощи, которую вызвала дежурная смена.

"Факт драки был зафиксирован полицией Сумской области, о чем было размещено информационное сообщение на официальном Telegram-канале областного управления национальной полиции. Продолжается следствие"

Личный состав Сумского областного ТЦК и СП рассказал, что всесторонне способствует следствию и помогает полицейским, которые работают над установлением всех обстоятельств происшествия.

"Все видеоматериалы с камер наблюдения предоставлены правоохранительным органам", - отметили военные.

Напомним, что на днях в Сумах военный нанес смертельные травмы местному жителю. Полиция сообщила ему о подозрении.

Подробнее о данном инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.

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СумыСумская областьТЦК