В Сумской области погиб солист Одесской национальной оперы: он был волонтером

В воскресенье, 8 июня, в Сумской области погиб солист Одесской национальной оперы и заслуженный артист Украины Владислав Горай. Он выполнял волонтерскую миссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Одесской национальной оперы.

"Трагическое известие всколыхнуло все художественное сообщество Украины. Сегодня, 8 июня, выполняя свою волонтерскую миссию на Сумщине, погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, волонтер, отец, Человек большого сердца, заслуженный артист Украины - Владислав Горай", - говорится в сообщении.

В Одесской национальной опере отметили, что голос Владислава Викентьевича "знал весь мир". Он был не только талантом сцены, но и примером силы, достоинства и доброты в жизни.

Более того, даже в "самые темные времена" Владислав не оставался в стороне и помогал, волонтеров и поддерживал.

"Одесская национальная опера осиротела. Сцена, на которой он жил, будет звучать иначе без него. Владислав Викентьевич навеки в сердцах каждого, кто знал его. Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему художественному сообществу", - резюмировали в заметке.

Отметим, на сайте Одесского национального академического театра оперы и балета указано, что Владислав Горай был лауреатом национального конкурса камерной музыки в Хмельницком, а также Международного конкурса вокалистов имени Антонина Дворжака в Карловых Варах (Чехия).

В составе оперной труппы Одесского театра работал с 1993 года. В 2013 году ему присвоили почетное звание Заслуженного артиста Украины. В репертуаре певца - более двадцати оперных партий.