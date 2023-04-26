В Сумской области обнаружили коллаборантку, которая помогала армии РФ. Ей объявили подозрение

"Подозреваемая без всякого принуждения и угроз наладила контакт с военными РФ, которые разместились в населенном пункте Боромля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина готовила им еду, при этом обустроилась в доме, владельцы которого уехали с начала войны из села. Продукты она тоже брала в этом доме.

"Наладив контакт с оккупантами, у подозреваемой было привилегии перед другими местными жителями. Она беспрепятственно перемещалась по территории оккупированного села", - пояснили в прокуратуре.

Женщине доложено о подозрении в коллаборационной деятельности. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.