В Сумской области россияне атаковали энергообъект: один работник погиб, семь ранены

"В Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытие, обесточивалось несколько подстанций. В результате атаки погиб работник предприятия - 54-летний водитель", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 7 работников получили ранения и были госпитализированы.

В целом, по данным Минэнерго, за минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.