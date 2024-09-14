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В Сумской области россияне атаковали энергообъект: один работник погиб, семь ранены

Фото: РФ атаковала энергообъект в Сумской области 14 сентября, есть погибший и раненые (иллюстрация/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Россия атаковала энергообъект в Сумской области в ночь на 14 сентября. Один работник погиб, еще семь были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"В Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытие, обесточивалось несколько подстанций. В результате атаки погиб работник предприятия - 54-летний водитель", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 7 работников получили ранения и были госпитализированы.

В целом, по данным Минэнерго, за минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Обстрелы Сумской области

В последние недели оккупанты активизировали обстрелы Сумской области. Только за 13 сентября РФ сбросила КАБы на Ямполь, где двое людей погибли, был ранен ребенок и ударили по Ахтырке.

Кроме того, 12 сентября россияне массированно атаковали Конотоп, 14 человек были ранены. В городе возникли серьезные проблемы со светом. Специалисты назвали ситуацию с электроснабжением критической после атаки РФ. 13 сентября в больнице скончался один из пострадавших после обстрела Конотопа.

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