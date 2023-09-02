В Сумской области под обстрелом погиб полицейский

По данным министра, в результате вражеского обстрела Середины-Буды в Сумской области погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов. Он вместе с коллегами как раз документировал последствия предыдущих разрушений, которые были нанесены Россией.

Фото: капитан полиции Руслан Фараонов (t.me/Klymenko_MVS)

"У Руслана остались жена, которая служит в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет. Искренне сочувствую семье погибшего. О семье непременно позаботятся", - добавил Клименко.

Клименко отметил, что приграничные территории Сумской области ежедневно под огнем россиян.

"Только на прошлой неделе зафиксировано 187 обстрелов, в результате которых погибли 3 человека и еще 16 получили ранения", - пояснил он.

Ситуация в Сумской области

После того как весной прошлого года украинские воины полностью выгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают пограничные районы области.

Как писала областная военная администрация, за прошедшие сутки, 1 сентября, россияне совершили 22 обстрела приграничного региона. В частности, зафиксировано 147 взрывов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

"Обстрелы подверглись Середино-Будской, Новослободской, Краснопольской, Миропольской, Зноб-Новгородской, Хотинской, Белопольской общин", - добавили в ОВА.

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