В Сумской области мэр города и начальник РОА устроили драку

По версии Ващенко, в субботу утром на Аллее Славы погибших героев родители павших военных пытались установить вазоны для цветов. Но на место пришел мэр Ромнов Олег Стогний и "бурно начал препятствовать их работе", а также оскорблять и толкать родителей погибших героев.

Стогний якобы говорил, что "это его земля, он здесь мэр и он будет решать, что здесь можно делать, а что нельзя".

"Когда устанавливали эту аллею, не было вазонов для цветов возле стел. Поэтому временно взяли вазоны у людей, которые продают цветы. За почти год люди неоднократно обращались к городским властям с просьбой установить эти вазоны, на что был полный игнор. Поэтому люди взяли инициативу в свои руки, они изготовили за свои средства подставки для вазонов, приехали и начали устанавливать эти вазоны. Но мэр решил, что он главный и он будет указывать, что кому делать", - заявил начальник РВА.

Он заявил, что на месте происшествия произошла стычка, во время которой мэр Ромнов якобы толкнул одну из матерей погибших, после чего она упала.

"Я сразу вступился за родителей. Сейчас со стороны мэра в мой адрес написано заявление, что я якобы избил господина Стогния, нанес ему телесные повреждения. Но на то есть Бог судья... Сейчас работа продолжается, но присутствуют работники полиции, которые все это фиксируют, потому что мэр сделал заявление и на родителей", - заявил Ващенко.

Позиция Стогния

В свою очередь, Стогний заявил, что Ващенко избил работницу исполкома и нанес телесные повреждения самому мэру.

По его версии, в 10:00 возле Аллеи Славы начались "неизвестные строительные работы" и массовое скопление людей. Он вышел "поинтересоваться, что именно копают возле доски погибших воинов", ведь никто никаких разрешений на проведение земельных работ не получал.

"Как оказалось, политическую акцию возглавлял начальник военной администрации, который, пользуясь служебным положением, сообщил, что им разрешения не нужны и они сами разберутся. В дальнейший своих действиях, господин Ващенко допустил откровенное нападение на меня лично и работницу исполкома", - заявил мэр Ромнов.

Вместе с тем, работница исполкома Любовь Солонинко заявила, что Ващенко ударил ее, когда она выполняла должностные обязанности, в результате чего она получила телесные повреждения и нуждается в медицинской помощи.

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