ua en ru
Сб, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской области депутат облсовета из карабина застрелил человека

Заречье, Суббота 22 июня 2024 20:34
UA EN RU
В Сумской области депутат облсовета из карабина застрелил человека Фото: в Сумской области депутат облсовета убил человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумской области депутат областного совета застрелил человека на территории охотхозяйства. Ему уже объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Инцидент, как выяснило следствие, произошел вчера в селе Заречье на территории охотхозяйства "Северный лес" около 19 часов вечера.

"Во время пристрелки собственного охотничьего карабина депутат, вместо установленной мишени, выстрелил в находившегося в зоне ведения огня работника лесничества. От полученного огнестрельного ранения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - рассказали в прокуратуре.

В Сумской области депутат облсовета из карабина застрелил человека

В настоящее время депутат облсовета находится в изоляторе временного содержания. Ему теперь должны избрать меру пресечения. Прокуратура настаивает на содержании под стражей.

Депутату облсовета, имя которого в прокуратуре не называют, грозит наказание в виде заключения на срок от 7 до 15 лет, если его вина будет доказана в суде.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что во Львовской области мужчина случайно застрелил своего родственника во время охоты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Оккупанты ударили по Харькову: есть погибшие и раненые
Оккупанты ударили по Харькову: есть погибшие и раненые
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины