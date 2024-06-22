В Сумской области депутат облсовета из карабина застрелил человека

В Сумской области депутат областного совета застрелил человека на территории охотхозяйства. Ему уже объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру .

Инцидент, как выяснило следствие, произошел вчера в селе Заречье на территории охотхозяйства "Северный лес" около 19 часов вечера.

"Во время пристрелки собственного охотничьего карабина депутат, вместо установленной мишени, выстрелил в находившегося в зоне ведения огня работника лесничества. От полученного огнестрельного ранения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время депутат облсовета находится в изоляторе временного содержания. Ему теперь должны избрать меру пресечения. Прокуратура настаивает на содержании под стражей.

Депутату облсовета, имя которого в прокуратуре не называют, грозит наказание в виде заключения на срок от 7 до 15 лет, если его вина будет доказана в суде.