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В Сумской области мужчина избил сотрудника ТЦК за повестку

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Сумской области задержали мужчину, который избил военного при попытке вручить ему повестку в армию. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.

Детали дела

Происшествие произошло еще 12-го июля, военнослужащие остановили автомобиль "Opel Vivaro", под управлением 44-летнего мужчины, для проверки документов. Общаясь с водителем, работники ТЦК предложили ему получить повестку. 

Местный житель отреагировал агрессивно, начал нецензурно выражаться и нанес удар военнослужащему головой в лицо.

Правонарушителя задержали

В полиции открыли уголовное производство по факту "угрозы или насилия в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг".

После чего правонарушитель начал скрываться от полиции в столице, где его и задержали правоохранители. Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объявлена мобилизация и военное положение. Но студенты имеют право на отсрочку от мобилизации.

Вчера сообщалось, что российские пропагандисты распространяют информацию о том, что в Сумской области якобы мобилизуют студентов. Это - фейк.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что ситуация на фронте сейчас сложная, однако контролируемая. Поэтому не нужно "раздувать тему" мобилизации и ее возможного усиления.

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