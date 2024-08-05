В Сумской области из-за атаки дрона погиб руководитель агрофирмы

По информации правоохранителей, россияне около 17:00 ударили, по предварительной информации FPV-дроном по автомобилю, который передвигался по территории Хотинской общины Сумского района.

"Погиб 60-летний руководитель агрофирмы, находившийся за рулем автомобиля", - уточнили в Офисе генпрокурора.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством.