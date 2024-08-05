RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области из-за атаки дрона погиб руководитель агрофирмы

Иллюстративное фото: в Сумской области дрон ударил по автомобилю (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 5 августа, атаковали дроном Сумскую область. В результате удара погиб руководитель агрофирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook.

По информации правоохранителей, россияне около 17:00 ударили, по предварительной информации FPV-дроном по автомобилю, который передвигался по территории Хотинской общины Сумского района. 

"Погиб 60-летний руководитель агрофирмы, находившийся за рулем автомобиля", - уточнили в Офисе генпрокурора. 

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством. 

 

Обстрелы Сумской области

Стоит заметить, что Сумская область граничит с Россией, поэтому российские оккупанты часто атакуют регион при помощи артиллерии, FPV-дронов и другого вооружения.

Сегодня, 5 августа, спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник отмечал, что оккупанты стали чаще применять FPV-дроны в Сумской и Черниговской областях.

При этом вчера, 4 августа, российские солдаты обстрелами повредили два инфраструктурных объекта в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в УкраинеАтака дронов