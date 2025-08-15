ua en ru
На Сумщине в результате атаки дрона погиб мужчина, поврежден медицинский автомобиль

Ахтырский район, Пятница 15 августа 2025 11:11
На Сумщине в результате атаки дрона погиб мужчина, поврежден медицинский автомобиль Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский дрон сегодня утром атаковал автомобиль в Великописаревской громаде. В результате вражеского удара погиб 73-летний водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

"К сожалению, сегодня на Ахтырщине в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина", - сообщил Григоров.

По его данным, около 7:00 российский дрон атаковал автомобиль в селе Великописаревской общины. Погиб 73-летний водитель, а медицинский автомобиль был поврежден.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего" - добавил глава ОВА,

Обстрелы Украины

Российские войска продолжают наносить удары по гражданским объектам и автомобилям в Украине, вызывая гибель мирного населения.

В частности, 9 августа в Беленьковской громаде Запорожской области вражеский FPV-дрон попал в автомобиль, в результате чего погибли два человека, находившиеся в машине.

В Донецкой области 12 августа из-за обстрелов российских войск погибли три гражданских лица, а уже 13 августа, ракетный удар по Сумской области ранил 7-летнюю девочку и молодого человека. От атаки также пострадали по меньшей мере шесть частных домов.

В тот же день на трассе в Бериславском районе Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль - два человека погибли.

Российская Федерация Сумская область Война России против Украины
