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На Сумщине российский "Ланцет" ударил по блокпосту с полицейским: что известно (видео)

Фото: на Сумщине российский "Ланцет" атаковал блокпост с полицейским (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

В Сумской области на днях российский "Ланцет" влетел в блокпост. Там в то время находился сотрудник полиции.

РБК-Украина рассказывает, что известно об инциденте и состоянии полицейского.

На днях в сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как российский "Ланцет" (боражирующий боеприпас) попал в блокпост в Сумской области, расположенный на перекрестке.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно время записи - 11:57 27 мая. На блокпосте перед ударом можно увидеть человека, который стоит под навесом сооружения. После чего российский БПЛА наносит прямой удар по блокпосту.

Как сообщили РБК-Украина в Нацполиции, сотрудник полиции, который находился на блокпосте во время удара, жив. Он получил травмы и сейчас проходит реабилитацию.

Видео момента удара по блокпосту обнародовал военнослужащий Михаил Скляр.

Ситуация на Сумщине

Напомним, что после активизации врага весной 2025 года ситуация в приграничных районах Сумщины остается сложной и напряженной.

Пограничные районы находятся под обстрелами. Ежедневно фиксируются десятки вражеских атак - из минометов, артиллерии, беспилотников-камикадзе, а также управляемых авиабомб. Больше всего в регионе страдают от террора агрессора Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская громады.

В частности, сегодня ночью враг нанес удар ударными беспилотниками по Стецькивскому старостату Сумского района. В результате чего были повреждены четыре жилых дома и перебита линия электропередач. Из-за чего без электроснабжения остались десяток домов.

Что происходит на Сумщине сейчас, где продолжаются бои и какие населенные пункты под угрозой - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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