На Сумщине российский "Ланцет" ударил по блокпосту с полицейским: что известно (видео)

На днях в сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как российский "Ланцет" (боражирующий боеприпас) попал в блокпост в Сумской области, расположенный на перекрестке.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно время записи - 11:57 27 мая. На блокпосте перед ударом можно увидеть человека, который стоит под навесом сооружения. После чего российский БПЛА наносит прямой удар по блокпосту.

Как сообщили РБК-Украина в Нацполиции, сотрудник полиции, который находился на блокпосте во время удара, жив. Он получил травмы и сейчас проходит реабилитацию.

Видео момента удара по блокпосту обнародовал военнослужащий Михаил Скляр.

Ситуация на Сумщине