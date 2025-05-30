На Сумщине российский "Ланцет" ударил по блокпосту с полицейским: что известно (видео)
В Сумской области на днях российский "Ланцет" влетел в блокпост. Там в то время находился сотрудник полиции.
РБК-Украина рассказывает, что известно об инциденте и состоянии полицейского.
На днях в сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как российский "Ланцет" (боражирующий боеприпас) попал в блокпост в Сумской области, расположенный на перекрестке.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно время записи - 11:57 27 мая. На блокпосте перед ударом можно увидеть человека, который стоит под навесом сооружения. После чего российский БПЛА наносит прямой удар по блокпосту.
Как сообщили РБК-Украина в Нацполиции, сотрудник полиции, который находился на блокпосте во время удара, жив. Он получил травмы и сейчас проходит реабилитацию.
Видео момента удара по блокпосту обнародовал военнослужащий Михаил Скляр.
Ситуация на Сумщине
Напомним, что после активизации врага весной 2025 года ситуация в приграничных районах Сумщины остается сложной и напряженной.
Пограничные районы находятся под обстрелами. Ежедневно фиксируются десятки вражеских атак - из минометов, артиллерии, беспилотников-камикадзе, а также управляемых авиабомб. Больше всего в регионе страдают от террора агрессора Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская громады.
В частности, сегодня ночью враг нанес удар ударными беспилотниками по Стецькивскому старостату Сумского района. В результате чего были повреждены четыре жилых дома и перебита линия электропередач. Из-за чего без электроснабжения остались десяток домов.
Что происходит на Сумщине сейчас, где продолжаются бои и какие населенные пункты под угрозой - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.