В Сумской области двух людей покусали летучие мыши: чем это опасно

Чем опасны укусы летучих мышей

Одного из сумчан укусила летучая мышь, которая пряталась на балконе в обуви, которая сушилась. С инфицированной раной левой кисти мужчина обратился к врачам. Ему назначили курс антирабических прививок, сообщили в Сумском областном центре контроля и профилактики болезней.

В другой день от укуса летучей мыши пострадал подросток. Он пытался прогнать стаю рукокрылых, залетевших на балкон. Одно из животных укусило парня за кисть. В настоящее время он проходит амбулаторно курс антирабического лечения.

"Летучие мыши могут быть бессимптомными переносчиками вируса бешенства. Именно поэтому укус летучей мыши опасен и может привести к смерти человека", - объясняет завотделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Сумского областного центра контроля и профилактики Наталья Галушко.

Поэтому после подобного контакта с животным следует немедленно обратиться к врачу-травматологу или хирургу для обработки раны и назначения курса антирабического лечения.

Почему летучие мыши залетают в квартиры и кусают

Осенью начинается сезон миграции рукокрылых, когда они начинают искать место для зимовки. Потому могут залетать и на открытые балконы жилых домов.

Специалисты обращают внимание, что летучая мышь не укусит человека просто так. Нападение может быть его защитной реакцией на потенциальную опасность.

Чтобы уберечься от укусов, несущих риски инфекций, следует соблюдать правила: избегать каких-либо контактов с дикими и бродячими животными.