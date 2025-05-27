На Сумщине мужчина умер от тропической малярии после путешествия на Занзибар

Сумчанин умер в воскресенье 25 мая. Недавно он вернулся из туристической поездки в Танзанию, остров Занзибар и заболел первичной тропической малярией. Стоит заметить, что последние случаи малярии в Сумской области регистрировались в 2019 году: 2 в Сумах и один в Конотопе.

Малярия - угрожающее для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Подхватить болезнь можно почти в 100 странах мира, преимущественно в Африке, Азии, Южной и Северной Америке.

Стоит заметить, что симптомы малярии появляются через 7-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые признаки - лихорадка, головная боль - могут проявляться слабо, что затрудняет выявление болезни.

"Если вы вернулись из-за границы и у вас наблюдается слабость, потеря аппетита, тошнота, повышается температура тела, нужно немедленно обратиться к семейному врачу", - сказала Зайцева.