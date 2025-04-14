Мощный взрыв в Сумах: над городом столб дыма, появилось видео с места

Атака РФ на Сумы

Напомним, что в Сумах днем понедельника, 14 апреля прогремел взрыв. Перед этим предупреждали о разведывательном российском дроне.

Кроме того, вчера в Вербное воскресенье российские оккупанты выпустили по городу Сумы две баллистические ракеты. Попадание было в центре города, где в момент атаки находилось много людей.

Как уточнила Сумская ОГА, враг атаковал гражданскую инфраструктуру города - повреждены жилые и нежилые здания.

По последним данным, известно, что пострадало 119 человек.

В городе серьезные разрушения в результате атаки, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской баллистики по Сумах. Он подчеркнул, что под обстрелом была обычная городская улица: дома, образовательные учреждения, машины.

Глава государства призвал Европу, США и всех в мире, кто хочет окончания войны, отреагировать на террористический акт РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.