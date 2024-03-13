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В Сумах из-под завалов дома деблокировали тело человека

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 13 марта ударный дрон типа "Шахед" атаковал многоэтажку в Сумах. Из-под завалов достали тело человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.

"Сумы. На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что в настоящее время известно о восьми пострадавших.

"Работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться люди", - говорится в сообщении. 

Атака "Шахеда" на Сумы 13 марта

В ночь на среду российские оккупанты атаковали в очередной раз Сумы дронами. В результате один из дронов попал в многоэтажку.

В ОГА сообщали, что из-под завалов спасены 10 человек, восемь из которых получили травмы различной степени тяжести. При этом сообщалось о погибших, однако их количество не указывалось. 

Удары россиян по Сумской области

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Сумах и области. Так, сегодня ночью, 13 марта, в городе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

12 марта россияне обстреляли территорию Сумской области. В результате атаки КАБами есть разрушения и пострадавшие, среди которых дети.

Кроме того, россияне избивали по Сумам 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших. В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбиты 135 окон и 10 дверей.

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Война России против УкраиныСумская область