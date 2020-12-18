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В Сумах на вулиці сталася стрілянина, є поранений

Автор: Андрій Козловський

У Сумах 17 грудня на вулиці стався конфлікт між двома перехожими, який переріс у бійку та закінчився стріляниною. Наразі поліція проводить перевірки, з'ясовуються всі обставини події.

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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, бійку чоловіки влаштували на вулиці Харківській біля кафе. Пізніше один з них, 35-річний сумчанин, вистрілив з травматичного пістолета. Наразі він сам та його 44-річний опонент з пораненням обличчя перебувають в лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція опитує свідків події та адміністрацію кафе.

Нагадаємо, у Миколаєві вдень 6 грудня сталася стрілянина біля спортивного комплексу "Надія". Чоловік вчинив стрілянину по неповнолітньому.

Раніше чотири особи постраждали внаслідок конфлікту між групою чоловіків та охороною кафе у центрі Дніпра.

Також РБК-Україна писало, що у центрі Києва на вулиці Басейна сталась стрілянина.

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