У Сумах шестеро людей отруїлись чадним газом, з них троє - діти

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції .

Лікарі повідомили, що у громадян були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39-–річного чоловіка відпустили додому, а от 38-річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до лікарні.

Ввечері родина користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре і вони звернулися по допомогу до лікарів.

Наразі за даним фактом поліцейські проводять перевірку.