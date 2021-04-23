У Сумах п'яний водій зніс паркан райвідділу поліції

Повідомляється, що інцидент стався вчора рано вранці. З'ясувалося, що 29-річний водій не впорався з керуванням та зніс паркан Сумського районного управління поліції. За словами водія, ДТП сталася через те, що у нього просто відмовили гальма.

Але у нього були ознаки алкогольного сп'яніння, він погодився пройти огляд в лікарні.

"Там результат огляду виявився позитивним - 2,00 проміле алкоголю, що в 10 разів перевищує допустиму норму", - йдеться в повідомленні.

На водія склали адміністративні протоколи за водіння в п'яному вигляді, ДТП і евакуювали його машину.