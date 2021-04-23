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У Сумах п'яний водій зніс паркан райвідділу поліції

Новость на русском → Сум, П'ятниця 23 квітня 2021 15:32
У Сумах п'яний водій зніс паркан райвідділу поліції Фото: патрульна поліція склала протокол на порушника (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Сумах п'яний водій на автомобілі Renault зніс паркан районного відділу поліції. Постраждалих в результаті інциденту не було.

Про це в Facebook повідомила патрульна поліція Сум.

Повідомляється, що інцидент стався вчора рано вранці. З'ясувалося, що 29-річний водій не впорався з керуванням та зніс паркан Сумського районного управління поліції. За словами водія, ДТП сталася через те, що у нього просто відмовили гальма.

Але у нього були ознаки алкогольного сп'яніння, він погодився пройти огляд в лікарні.

"Там результат огляду виявився позитивним - 2,00 проміле алкоголю, що в 10 разів перевищує допустиму норму", - йдеться в повідомленні.

На водія склали адміністративні протоколи за водіння в п'яному вигляді, ДТП і евакуювали його машину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні підняли штрафи за п'яне водіння. За перше порушення загрожує штраф 17 000 гривень і позбавлення водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року загрожує штраф у розмірі 34 000 гривень з позбавленням прав на три роки.

До цього під Львовом п'яний водій влаштував перегони та перестрілку з поліцією.

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