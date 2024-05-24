В Сумах полиция и военные силой вытащили мужчину из машины. В ТЦК отреагировали

Что происходит на видео

В местных Telegram-каналах опубликовали видео, на котором видно, как люди в военной форме и полицейские силой вытаскивают мужчину из автомобиля и тащат его по земле.

Авторы видео связали этот случай с мобилизацией.

Что об этом говорят в ТЦК

Представители Территориального центра комплектования сообщили, что нашли это видео в социальных сетях и оно имело подпись "охота на уклонистов в Сумах".

При этом в ТЦК подтвердили, что на видео присутствуют военнослужащие Сумского городского ТЦК и СП, но события, запечатленные на видео, не связаны с мероприятиями оповещения, а заголовок под видео "охота на уклонистов в Сумах" не соответствует действительности и был использован ради хайпа, чтобы в очередной раз дискредитировать военнослужащих ТЦК.

Что произошло на месте происшествия

В ТЦК объяснили, что люди обратились к полицейским с информацией о том, что за руль автомобиля сел человек с алкогольным опьянением.

Полицейские нашли его, но водитель отказался выходить и даже попытался уехать от правоохранителей.

"Водитель отказывался выполнять законное требование патрульных выйти из машины и пройти освидетельствование на состояние опьянения. Наоборот, мужчина пытался закрыться в транспортном средстве. На помощь патрульным пришли военнослужащие, которые совместными усилиями, с применением физической силы, достали его из машины. 40-летний водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения", - написали в ТЦК.

При этом командованием Сумского областного ТЦК и СП решило провести служебное расследование по поводу этого события, во время которого будет дана оценка действиям военнослужащих Сумского городского ТЦК и СП.