У Сумах через коронавірус обмежили масові заходи

У Сумах через загрозу коронавірусу скасували масові заходи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сумської міської ради.

Повідомляється, що навчальні заклади міста мають забезпечити дезінфекційними засобами та засобами особистого захисту.

"Заслухавши фахівців, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла ряд заходів щодо недопущення коронавирусной інфекції COVID-19 у Сумах:

встановити режим підвищеної готовності для всіх підрозділів міської ради на період ризику поширення коронавирусной інфекції;

обмежити проведення нарад, конференцій та засідань за участю великої кількості людей (по можливості здійснювати їх з використанням засобів електронного дистанційного зв'язку)

обмежити проведення культурних, спортивних та інших масових заходів до поліпшення епідемічної ситуації щодо захворюваності коронавирусной інфекцією", - йдеться в повідомленні

Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг буде контролювати проведення дезінфекції в комунальному та приватному пасажирському транспорті.

Сумчанам комісія рекомендувала обмежити відвідини місць великих скупчень людей і користування пасажирським транспортом з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 контактним і крапельним шляхом.

Керівникам організацій, підприємств та установ приватної і комунальної власності, рекомендовано дотримуватися стандартні рекомендації для профілактики захворювання COVID-19 і недопущення до виконання обов'язків працівників з симптомами гострих респіраторних захворювань, особливо у сфері обслуговування населення.

Також будуть введені обмежувальні заходи в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних закладів щодо відвідувань госпіталізованих хворих, в тому числі - дітей, вагітних, породіль.

Нагадаємо, мешканку Краматорська Донецької області, яка нещодавно повернулася з Таїланду, 5 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-19.