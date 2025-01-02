В Сумах конфликт с военным завершился смертью местного жителя

В Сумах военный нанес смертельные травмы местному жителю. Полиция сообщила ему о подозрении.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области и местные СМИ.
По данным местных СМИ, 29 декабря, около 15:00, сумчанин Евгений Криводуб позвонил своей гражданской жене с незнакомого номера и сообщил, что его забрали в ТЦК и он уже прошел ВВК. Больше связи с ним якобы не было.
На следующий день родные дозвонились на номер, с которого звонил Криводуб, однако им сообщили, что, якобы, Евгений выпил пол-литра водки, ему стало плохо, и его отвезли в больницу.
Родные нашли мужчину в областной больнице, где им сообщили, что Евгения привезли с черепно-мозговой травмой и после операции он находится в коме.
"В полицию с заявлением об избиении обратилась сожительница 40-летнего потерпевшего. По ее словам, мужчину с травмами доставили в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции", - сообщили правоохранители.
Они уточнили, что во время досудебного расследования было установлено: между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт.
"В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнев и нанес мужчине телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице", - добавили в полиции.
Сейчас сотрудники полиции уже сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 119 УК Украины. Следствие продолжается.
Напомним, что в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки возник конфликт между военнообязанным и военнослужащим центра из-за решения военно-врачебной комиссии.
Инцидент получил огласку после появления видео в соцсетях, где военный в разговоре с гражданским мужчиной использует ненормативную лексику.
Незадолго до того РБК-Украина рассказывало, что в Винницкой области 57-летний военнообязанный во время планового обслуживания в территориальном центре комплектования напал на сержанта.
Инцидент произошел 25 ноября в поселке Тростянец Гайсинского района. Мужчина нанес военному ножевое ранение в область правой ключицы.
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