В Сумах конфликт с военным завершился смертью местного жителя

В Сумах военный нанес смертельные травмы местному жителю. Полиция сообщила ему о подозрении.

По данным местных СМИ, 29 декабря, около 15:00, сумчанин Евгений Криводуб позвонил своей гражданской жене с незнакомого номера и сообщил, что его забрали в ТЦК и он уже прошел ВВК. Больше связи с ним якобы не было.

На следующий день родные дозвонились на номер, с которого звонил Криводуб, однако им сообщили, что, якобы, Евгений выпил пол-литра водки, ему стало плохо, и его отвезли в больницу.

Родные нашли мужчину в областной больнице, где им сообщили, что Евгения привезли с черепно-мозговой травмой и после операции он находится в коме.

Что говорят в полиции

"В полицию с заявлением об избиении обратилась сожительница 40-летнего потерпевшего. По ее словам, мужчину с травмами доставили в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции", - сообщили правоохранители.

Они уточнили, что во время досудебного расследования было установлено: между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт.

"В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнев и нанес мужчине телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице", - добавили в полиции.

Сейчас сотрудники полиции уже сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 119 УК Украины. Следствие продолжается.