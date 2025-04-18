В Сумах дрон РФ попал в цех по производству пасок: погиб предприниматель

За несколько дней до Пасхи в Сумах российкие дроны атаковали частный цех по производству пасок. В результате удара погиб предприниматель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской РВА Михаила Мельника.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, оккупанты атаковали предприятие, которое является ведущим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Сумской области, тремя БпЛА.

По словам главы РВА, погиб предприниматель, который приехал за продукцией.

"Около 5:00 враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в г. Сумы. Повреждено производство пасок", - рассказал он.

Обстрелы Сум

Под утро 18 апреля Сумы подверглись дроновой атаке со стороны РФ. В городе есть погибший и пострадавший, а попадания были по промышленности.

Отметим, что российские войска не впервые обстреливают Сумы. Отметим, что буквально 13 апреля, в Вербное воскресенье, российская армия атаковала Сумы ракетами. Почти сразу стало известно о погибших. Из-за этой трагедии погибли около 35 людей, еще больше 120 были ранены.

Также днем 24 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру Сум. В результате атаки были повреждены многоэтажки и школа, было много раненых. Тогда пострадали 108 человек.

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