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В Сумах дрон РФ попал в цех по производству пасок: погиб предприниматель

Сумы, Пятница 18 апреля 2025 08:35
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В Сумах дрон РФ попал в цех по производству пасок: погиб предприниматель Фото: в Сумах дрон РФ попал в цех по производству пасок 18 апреля (facebook.com/mykhailo.melnyk)
Автор: Наталия Гурковская

За несколько дней до Пасхи в Сумах российкие дроны атаковали частный цех по производству пасок. В результате удара погиб предприниматель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской РВА Михаила Мельника.

"Около 5:00 враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в г. Сумы. Повреждено производство пасок", - рассказал он.

По словам главы РВА, погиб предприниматель, который приехал за продукцией.

"Работница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью", - добавил Мельник.

Последствия обстрела цеха по изготовлению пасок в Сумах (facebook.com/mykhailo.melnyk)

Также спасатели показали фото с места "прилета".

Цех в Сумах атакован тремя БПЛА

Как рассказали в Офисе генпрокурора, оккупанты атаковали предприятие, которое является ведущим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Сумской области, тремя БпЛА.

"В результате атаки врага погиб 61-летний водитель, который загружал продукцию, 55-летняя работница предприятия получила ранения", - отметили прокуроры.

Последствия обстрела цеха по изготовлению куличей в Сумах (t.me/pgo_gov_ua)

Повреждены помещения хлебозавода, транспортные средства.

Обстрелы Сум

Под утро 18 апреля Сумы подверглись дроновой атаке со стороны РФ. В городе есть погибший и пострадавший, а попадания были по промышленности.

Отметим, что российские войска не впервые обстреливают Сумы. Отметим, что буквально 13 апреля, в Вербное воскресенье, российская армия атаковала Сумы ракетами. Почти сразу стало известно о погибших. Из-за этой трагедии погибли около 35 людей, еще больше 120 были ранены.

Также днем 24 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру Сум. В результате атаки были повреждены многоэтажки и школа, было много раненых. Тогда пострадали 108 человек.

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