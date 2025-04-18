В Сумах дрон РФ попал в цех по производству пасок: погиб предприниматель
За несколько дней до Пасхи в Сумах российкие дроны атаковали частный цех по производству пасок. В результате удара погиб предприниматель.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Сумской РВА Михаила Мельника.
"Около 5:00 враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в г. Сумы. Повреждено производство пасок", - рассказал он.
По словам главы РВА, погиб предприниматель, который приехал за продукцией.
"Работница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью", - добавил Мельник.
Последствия обстрела цеха по изготовлению пасок в Сумах (facebook.com/mykhailo.melnyk)
Также спасатели показали фото с места "прилета".
Цех в Сумах атакован тремя БПЛА
Как рассказали в Офисе генпрокурора, оккупанты атаковали предприятие, которое является ведущим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Сумской области, тремя БпЛА.
"В результате атаки врага погиб 61-летний водитель, который загружал продукцию, 55-летняя работница предприятия получила ранения", - отметили прокуроры.
Последствия обстрела цеха по изготовлению куличей в Сумах (t.me/pgo_gov_ua)
Повреждены помещения хлебозавода, транспортные средства.
Обстрелы Сум
Под утро 18 апреля Сумы подверглись дроновой атаке со стороны РФ. В городе есть погибший и пострадавший, а попадания были по промышленности.
Отметим, что российские войска не впервые обстреливают Сумы. Отметим, что буквально 13 апреля, в Вербное воскресенье, российская армия атаковала Сумы ракетами. Почти сразу стало известно о погибших. Из-за этой трагедии погибли около 35 людей, еще больше 120 были ранены.
Также днем 24 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру Сум. В результате атаки были повреждены многоэтажки и школа, было много раненых. Тогда пострадали 108 человек.
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