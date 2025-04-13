В Сумах более 20 погибших из-за атаки ракетами: что известно об ударе в Вербное воскресенье

Российские захватчики атаковали город Сумы в Вербное воскресенье, 13 апреля. В результате ракетного удара десятки пострадавших, более 20 погибших, в городе серьезные разрушения.
Что известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы - в материале РБК-Украина ниже.
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Сегодня около 10:15 в Киеве, восточных, части северных и центральных областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.
Позже Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели в Сумской области. Несколькими минутами позже в Сумах сообщили о взрывах.
Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил об ударе по Сумах.
Позже Коваленко отметил, что россияне намеренно в Вербное воскресенье ударили ракетами по мирным жителям Сум, чтобы было много жертв.
"И это после визита Уиткоффа в Москву к Путину. Предыдущий раз по Кривому Рогу, когда погибло много детей, ударили после визита Дмитриева в Вашингтон, который также встречался с Уиткоффом. Всю так называемую дипломатию и рэкет Россия строит вокруг ударов по гражданским", - отметил руководитель ЦПД Коваленко.
Как уточнила Сумская ОВА, враг ударил двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Противник атаковал гражданскую инфраструктуру города - повреждены жилые и нежилые здания.
Городской совет сообщил, что в городе разворачивается штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Фото: РФ нанесла ракетный удар по Сумах (t.me/sumskamiskarada)
Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что РФ попала баллистикой прямо в центр города, когда на улице было много людей.
"Люди пострадали прямо посреди улицы, в машинах, общественном транспорте, в домах", - отметил глава МВД.
Фото: российские ракеты ударили по центру города Сумы (t.me/Klymenko_MVS)
Полиция ограничила доступ к зоне поражения. Жителей просят придерживаться установленных ограничений, чтобы экстренные службы могли быстро работать.
По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, в эпицентр удара было помещение регионального Центра защиты прав человека. Представительство уполномоченного было полностью разрушено.
t.me/dmytro_lubinetzs
"Сегодня в результате удара ракеты есть много погибших... Враг снова ударил по мирному населению", - написал в соцсети и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.
Информацию о жертвах в Сумах подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне ударили ракетами по городу Сумы, убили гражданских людей", - отметил он в Telegram.
Позже Кобзарь сообщил, что уже известно о более 20 погибших в Сумах.
По данным главы МВД, по состоянию на 11:55 в Сумах по меньшей мере 20 человек ранены, 21 человек погиб.
Обновлено в 12:10
По данным Сумской областной прокуратуры, количество пострадавших возросло до 34 человек, из них пятеро детей.
facebook.com/Сумськая_обласная_прокуратура
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской баллистики по Сумах. Он отметил, что под обстрелом была обычная городская улица: дома, образовательные учреждения, машины.
"По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас продолжается спасательная операция. Все необходимые службы работают", - отметил Зеленский.
Глава государства призвал Европу, США и всех в мире, кто хочет окончания войны, отреагировать на террористический акт РФ.
"Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист", - подчеркнул президент.
Напомним, что в ночь на 13 апреля российская армия выпустила по Украине 55 дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 43 из них. Еще 12 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.
Россия этой ночью пыталась атаковали Киев ударными дронами. По данным местных властей, в районе столицы и вблизи Киева зафиксировали 30 беспилотников. ПВО уничтожила 19 дронов. В Киеве в результате ночной атаки попаданий не зафиксировано.
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