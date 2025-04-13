В Сумах более 20 погибших из-за атаки ракетами: что известно об ударе в Вербное воскресенье

Российские захватчики атаковали город Сумы в Вербное воскресенье, 13 апреля. В результате ракетного удара десятки пострадавших, более 20 погибших, в городе серьезные разрушения.

Что известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Враг ударил по центру города Сумы двумя баллистическими ракетами.

В результате ракетной атаки 34 человека пострадали, из них пятеро детей.

По последним данным, известно о 21 жертве.

В городе серьезные разрушения, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку.

Что известно об атаке на Сумы

Сегодня около 10:15 в Киеве, восточных, части северных и центральных областей объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели в Сумской области. Несколькими минутами позже в Сумах сообщили о взрывах.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил об ударе по Сумах.

Позже Коваленко отметил, что россияне намеренно в Вербное воскресенье ударили ракетами по мирным жителям Сум, чтобы было много жертв.

"И это после визита Уиткоффа в Москву к Путину. Предыдущий раз по Кривому Рогу, когда погибло много детей, ударили после визита Дмитриева в Вашингтон, который также встречался с Уиткоффом. Всю так называемую дипломатию и рэкет Россия строит вокруг ударов по гражданским", - отметил руководитель ЦПД Коваленко.

Две ракеты по центру города

Как уточнила Сумская ОВА, враг ударил двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Противник атаковал гражданскую инфраструктуру города - повреждены жилые и нежилые здания.

Городской совет сообщил, что в городе разворачивается штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Фото: РФ нанесла ракетный удар по Сумах (t.me/sumskamiskarada)

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что РФ попала баллистикой прямо в центр города, когда на улице было много людей.

"Люди пострадали прямо посреди улицы, в машинах, общественном транспорте, в домах", - отметил глава МВД.

Фото: российские ракеты ударили по центру города Сумы (t.me/Klymenko_MVS)

Полиция ограничила доступ к зоне поражения. Жителей просят придерживаться установленных ограничений, чтобы экстренные службы могли быстро работать.

По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, в эпицентр удара было помещение регионального Центра защиты прав человека. Представительство уполномоченного было полностью разрушено.

t.me/dmytro_lubinetzs

Десятки раненых и жертв

"Сегодня в результате удара ракеты есть много погибших... Враг снова ударил по мирному населению", - написал в соцсети и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.

Информацию о жертвах в Сумах подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне ударили ракетами по городу Сумы, убили гражданских людей", - отметил он в Telegram.

Позже Кобзарь сообщил, что уже известно о более 20 погибших в Сумах.

По данным главы МВД, по состоянию на 11:55 в Сумах по меньшей мере 20 человек ранены, 21 человек погиб.

Обновлено в 12:10

По данным Сумской областной прокуратуры, количество пострадавших возросло до 34 человек, из них пятеро детей.

facebook.com/Сумськая_обласная_прокуратура

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российской баллистики по Сумах. Он отметил, что под обстрелом была обычная городская улица: дома, образовательные учреждения, машины.

"По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас продолжается спасательная операция. Все необходимые службы работают", - отметил Зеленский.

Глава государства призвал Европу, США и всех в мире, кто хочет окончания войны, отреагировать на террористический акт РФ.

"Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист", - подчеркнул президент.

