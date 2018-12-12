ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

День Cухопутних військ України: історія свята і привітання для українських воїнів

STYLERЖиття    12.12.2018 - 08:00
День Cухопутних військ України: історія свята і привітання для українських воїнів
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Цікаві факти про Сухопутні війська України та побажання військовим

День Сухопутних військ 12 грудня святкують українські військовослужбовці найбільш значимого і численного підрозділу національних Збройних сил. Сухопутні війська становлять головну бойову міць країни і виконують завдання забезпечення державної безпеки, посилення охорони кордонів, ліквідації та протидії зовнішнім загрозам.

Слова привітань з Днем Сухопутних військ України для відважних військових, а також факти з історії свята зібрав Styler.

День Cухопутних військ: дата і історія свята

Сучасна українська армія була створена в 1991 році, а через 5 років у складі Збройних сил були сформовані Сухопутні війська України, які до теперішнього моменту є найбільш численним підрозділом національної армії.

Cухопутні війська УкраїниФото: Cухопутні війська України (flickr.com/photos/ministryofdefenceua)

Професійне свято військових Сухопутних військ було встановлено Указом президента Леоніда Кучми в 1997 році. З тих пір День Сухопутних військ щорічно відзначається 12 грудня.

В організаційній структурі сухопутних військ (СВ): механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, війська протиповітряної оборони, високомобільні десантні війська і війська спецпризначення.

Командування сухопутних військ розподілено по п'яти регіонах: "Захід", "Схід", "Південь", "Північ", "Крим". Незважаючи на те, що у кожного підрозділу СВ є своє професійне свято, Головнокомандувач ЗСУ ініціював встановлення єдиного свята для зміцнення військового братства.

Сухопутні війська України виконують функції забезпечення миру і національної безпеки, протидії і захисту від зовнішніх загроз, також військовослужбовці СВ беруть участь в територіальній обороні держави, ведуть розвідку, виконують задачі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Військовослужбовці СВ також беруть участь в міжнародних миротворчих операціях у складі місії ООН.

Иллюстративное фотоІлюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

День Сухопутних військ України 2018: кращі привітання

Побажання винуватцям свята в День Сухопутних військ у віршах:

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Hащадок славних віків.

***

Сухопутні війська -
Слава армії і сила!
Ваша служба нелегка,
Нелегко і вашим милим. 
Пост ваш - на передовій,
І стихія ваша - суша,
Нехай вас чекають завжди додому,
Нехай удача з вами дружить!
Нехай вам стопочку наллють -
Зі святом привітають,
Адже за вас сьогодні п'ють
Заперечення - відставить!

***

Ми не втомимося вітати героїв,
Яким не дають спокою
Загрози для найулюбленішої країни,
Пишайся Україна
Своїми Сухопутними військами,
І сміливими і зухвалими синами!
Ваших перемог всіх нам не злічити,
Хвала за це вам і честь!

День сухопутних військ України 2018 - 12 грудняФото: День сухопутних військ України 2018 - 12 грудня (facebook.com/GeneralStaff.ua) 

Зв'язківці і танкісти,
Десант, артилеристи,
Розвідників загони,
Ракетні війська!
У строю не за нагороди,
Служити Вітчизні раді!
Щоб жила Україна,
І щоб була міцна!

***

Немає на серці зла і спраги крові,
Лише хочете миру на землі!
Ми в День Сухопутних військ сьогодні
Скажімо, братці, сміливо: "Ні війні!"
Ви завжди на варті, напоготові,
Здолати зумієте ворога,
Будьте ж зігріті ви любов'ю, 
Мужнi та вiдважнi Сухопутнi вiйська!

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео про українських жінок на війні, яке зворушило українців.

Також раніше ми розповідали про священика-волонтері УПЦ КП, який допомагає українським бійцям.

Відео: РБК-Україна

Привітання з Днем Андрія у віршах і прозі День Збройних сил України: 7 цікавих фактів про армію
Новини України войскаПраздники
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся