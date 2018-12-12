День Cухопутних військ України: історія свята і привітання для українських воїнів

Цікаві факти про Сухопутні війська України та побажання військовим
День Сухопутних військ 12 грудня святкують українські військовослужбовці найбільш значимого і численного підрозділу національних Збройних сил. Сухопутні війська становлять головну бойову міць країни і виконують завдання забезпечення державної безпеки, посилення охорони кордонів, ліквідації та протидії зовнішнім загрозам.
Слова привітань з Днем Сухопутних військ України для відважних військових, а також факти з історії свята зібрав Styler.
Сучасна українська армія була створена в 1991 році, а через 5 років у складі Збройних сил були сформовані Сухопутні війська України, які до теперішнього моменту є найбільш численним підрозділом національної армії.
Фото: Cухопутні війська України (flickr.com/photos/ministryofdefenceua)
Професійне свято військових Сухопутних військ було встановлено Указом президента Леоніда Кучми в 1997 році. З тих пір День Сухопутних військ щорічно відзначається 12 грудня.
В організаційній структурі сухопутних військ (СВ): механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, війська протиповітряної оборони, високомобільні десантні війська і війська спецпризначення.
Командування сухопутних військ розподілено по п'яти регіонах: "Захід", "Схід", "Південь", "Північ", "Крим". Незважаючи на те, що у кожного підрозділу СВ є своє професійне свято, Головнокомандувач ЗСУ ініціював встановлення єдиного свята для зміцнення військового братства.
Сухопутні війська України виконують функції забезпечення миру і національної безпеки, протидії і захисту від зовнішніх загроз, також військовослужбовці СВ беруть участь в територіальній обороні держави, ведуть розвідку, виконують задачі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Військовослужбовці СВ також беруть участь в міжнародних миротворчих операціях у складі місії ООН.
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Побажання винуватцям свята в День Сухопутних військ у віршах:
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Hащадок славних віків.
***
Сухопутні війська -
Слава армії і сила!
Ваша служба нелегка,
Нелегко і вашим милим.
Пост ваш - на передовій,
І стихія ваша - суша,
Нехай вас чекають завжди додому,
Нехай удача з вами дружить!
Нехай вам стопочку наллють -
Зі святом привітають,
Адже за вас сьогодні п'ють
Заперечення - відставить!
***
Ми не втомимося вітати героїв,
Яким не дають спокою
Загрози для найулюбленішої країни,
Пишайся Україна
Своїми Сухопутними військами,
І сміливими і зухвалими синами!
Ваших перемог всіх нам не злічити,
Хвала за це вам і честь!
Фото: День сухопутних військ України 2018 - 12 грудня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Зв'язківці і танкісти,
Десант, артилеристи,
Розвідників загони,
Ракетні війська!
У строю не за нагороди,
Служити Вітчизні раді!
Щоб жила Україна,
І щоб була міцна!
***
Немає на серці зла і спраги крові,
Лише хочете миру на землі!
Ми в День Сухопутних військ сьогодні
Скажімо, братці, сміливо: "Ні війні!"
Ви завжди на варті, напоготові,
Здолати зумієте ворога,
Будьте ж зігріті ви любов'ю,
Мужнi та вiдважнi Сухопутнi вiйська!
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Відео: РБК-Україна