День Cухопутних військ України: історія свята і привітання для українських воїнів

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Цікаві факти про Сухопутні війська України та побажання військовим

День Сухопутних військ 12 грудня святкують українські військовослужбовці найбільш значимого і численного підрозділу національних Збройних сил. Сухопутні війська становлять головну бойову міць країни і виконують завдання забезпечення державної безпеки, посилення охорони кордонів, ліквідації та протидії зовнішнім загрозам.

Слова привітань з Днем Сухопутних військ України для відважних військових, а також факти з історії свята зібрав Styler.

День Cухопутних військ: дата і історія свята

Сучасна українська армія була створена в 1991 році, а через 5 років у складі Збройних сил були сформовані Сухопутні війська України, які до теперішнього моменту є найбільш численним підрозділом національної армії.

Фото: Cухопутні війська України (flickr.com/photos/ministryofdefenceua)

Професійне свято військових Сухопутних військ було встановлено Указом президента Леоніда Кучми в 1997 році. З тих пір День Сухопутних військ щорічно відзначається 12 грудня.

В організаційній структурі сухопутних військ (СВ): механізовані, танкові, ракетні війська, артилерія, армійська авіація, війська протиповітряної оборони, високомобільні десантні війська і війська спецпризначення.

Командування сухопутних військ розподілено по п'яти регіонах: "Захід", "Схід", "Південь", "Північ", "Крим". Незважаючи на те, що у кожного підрозділу СВ є своє професійне свято, Головнокомандувач ЗСУ ініціював встановлення єдиного свята для зміцнення військового братства.

Сухопутні війська України виконують функції забезпечення миру і національної безпеки, протидії і захисту від зовнішніх загроз, також військовослужбовці СВ беруть участь в територіальній обороні держави, ведуть розвідку, виконують задачі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Військовослужбовці СВ також беруть участь в міжнародних миротворчих операціях у складі місії ООН.

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

День Сухопутних військ України 2018: кращі привітання

Побажання винуватцям свята в День Сухопутних військ у віршах:

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Hащадок славних віків.

***

Сухопутні війська -

Слава армії і сила!

Ваша служба нелегка,

Нелегко і вашим милим.

Пост ваш - на передовій,

І стихія ваша - суша,

Нехай вас чекають завжди додому,

Нехай удача з вами дружить!

Нехай вам стопочку наллють -

Зі святом привітають,

Адже за вас сьогодні п'ють

Заперечення - відставить!

***

Ми не втомимося вітати героїв,

Яким не дають спокою

Загрози для найулюбленішої країни,

Пишайся Україна

Своїми Сухопутними військами,

І сміливими і зухвалими синами!

Ваших перемог всіх нам не злічити,

Хвала за це вам і честь!

Фото: День сухопутних військ України 2018 - 12 грудня (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Зв'язківці і танкісти,

Десант, артилеристи,

Розвідників загони,

Ракетні війська!

У строю не за нагороди,

Служити Вітчизні раді!

Щоб жила Україна,

І щоб була міцна!

***

Немає на серці зла і спраги крові,

Лише хочете миру на землі!

Ми в День Сухопутних військ сьогодні

Скажімо, братці, сміливо: "Ні війні!"

Ви завжди на варті, напоготові,

Здолати зумієте ворога,

Будьте ж зігріті ви любов'ю,

Мужнi та вiдважнi Сухопутнi вiйська!

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео про українських жінок на війні, яке зворушило українців.

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Відео: РБК-Україна