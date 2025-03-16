В Сухопутных войсках отреагировали на причастность военного к убийству Ганула в Одессе

Как отмечается, согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, установлено лицо, причастное к убийству общественного активиста Демьяна Ганула. Им оказался военнослужащий одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который на момент совершения преступления находился в статусе дезертира.

"Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, как институт, стоящий на защите демократических ценностей, целостности и независимости нашей страны, действуют на основе строгой дисциплины, законности и справедливости", - говорится в заявлении, где подчеркивается, что подобные преступные проявления недопустимы и не должны иметь места в рядах защитников Украины.

Поэтому Командование Сухопутных войск ВСУ окажет полное содействие всестороннему и беспристрастному расследованию этого резонансного дела.

"С целью предотвращения подобных случаев в дальнейшем, принимаются меры по усилению контроля за соблюдением воинской дисциплины", - добавили военные.

Реакция 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Кроме того, на причастность военнослужащего отрегулировали и в 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, в рядах которой проходил службу подозреваемый в убийстве Ганула.

"Подозреваемый старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич, был переведен 13.07.2024 из воинской части А0139, допущен к ТВО офицера резерва запасной роты", - говорится в сообщении.

После перевода практически все время находился на лечении, в район выполнения боевых задач не привлекался.

"Не прибыл из отпуска к месту прохождения службы и считается в СОЧ с 22.02.2025 года. Вся необходимая информация предоставлена правоохранительным органам. Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести суровое наказание", - добавили в бригаде.