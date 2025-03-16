В Сухопутных войсках отреагировали на причастность военного к убийству Ганула в Одессе
14 марта в центре Одессы убили известного активиста Демьяна Ганула. В Сухопутных войсках отреагировали на причастность военного к преступлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ, 28-ю ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
Как отмечается, согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, установлено лицо, причастное к убийству общественного активиста Демьяна Ганула. Им оказался военнослужащий одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который на момент совершения преступления находился в статусе дезертира.
"Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, как институт, стоящий на защите демократических ценностей, целостности и независимости нашей страны, действуют на основе строгой дисциплины, законности и справедливости", - говорится в заявлении, где подчеркивается, что подобные преступные проявления недопустимы и не должны иметь места в рядах защитников Украины.
Поэтому Командование Сухопутных войск ВСУ окажет полное содействие всестороннему и беспристрастному расследованию этого резонансного дела.
"С целью предотвращения подобных случаев в дальнейшем, принимаются меры по усилению контроля за соблюдением воинской дисциплины", - добавили военные.
Реакция 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода
Кроме того, на причастность военнослужащего отрегулировали и в 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, в рядах которой проходил службу подозреваемый в убийстве Ганула.
"Подозреваемый старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич, был переведен 13.07.2024 из воинской части А0139, допущен к ТВО офицера резерва запасной роты", - говорится в сообщении.
После перевода практически все время находился на лечении, в район выполнения боевых задач не привлекался.
"Не прибыл из отпуска к месту прохождения службы и считается в СОЧ с 22.02.2025 года. Вся необходимая информация предоставлена правоохранительным органам. Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести суровое наказание", - добавили в бригаде.
Убийство активиста Демьяна Ганула в Одессе
14 марта в центре Одессы был убит известный активист, зоозащитник Демьян Ганул. Правоохранители тут же взялись расследовать преступление, а глава МВД Игорь Клименко взял дело под свой особый контроль.
Буквально через пять часов подозреваемый в убийстве был задержан. Им, по данным источников РБК-Украина, оказался некий Сергей Шалаев. У него изъяли оружие и гранату. Он находился в розыске за самовольное оставление воинской части.
Подробнее об этом убийстве - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.